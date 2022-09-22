Подоляк: Единственный способ остановить российскую орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия

Подоляк: Единственный способ остановить российскую орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия5
- 22.09.2022, 18:11
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Оружие нужно прямо сейчас.
Единственным способом остановить страну-агрессора Россию является предоставление Украине большего количества тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 22 сентября.
«Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе. Единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас», – написал он.
Бажання Росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою – це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі. Єдиний спосіб зупинити цю орду – надати Україні більше важкої зброї. Зараз.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 22, 2022