Подоляк: Единственный способ остановить российскую орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия 5 22.09.2022, 18:11

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Михаил Подоляк

Оружие нужно прямо сейчас.

Единственным способом остановить страну-агрессора Россию является предоставление Украине большего количества тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 22 сентября.

«Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе. Единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас», – написал он.

Бажання Росії мобілізувати мільйон осіб, перелаштувати економіку на воєнні рейки та зарядити цей натовп ядерною людиноненависницькою пропагандою – це пряма загроза Польщі, країнам Балтії та всій Європі. Єдиний спосіб зупинити цю орду – надати Україні більше важкої зброї. Зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 22, 2022

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