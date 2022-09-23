Пентагон: Ядерные угрозы Путина не повлияют на помощь Украине 23.09.2022, 3:22

Шантаж не пройдет.

В Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, которую Вашингтон оказывает Украине.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Что касается заявлений России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны», — сказал он.

Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов помощи, которую предоставят США.

«Мы продолжим эти разговоры и будем продолжать думать не только о том, что им (Украине — ред) нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас», — сказал Райдер.

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