Пентагон: Ядерные угрозы Путина не повлияют на помощь Украине
- 23.09.2022, 3:22
Шантаж не пройдет.
В Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, которую Вашингтон оказывает Украине.
Об этом сообщает CNN cо ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
«Что касается заявлений России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны», — сказал он.
Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов помощи, которую предоставят США.
«Мы продолжим эти разговоры и будем продолжать думать не только о том, что им (Украине — ред) нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас», — сказал Райдер.