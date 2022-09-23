Россияне начали бросаться на пропагандиста Соловьева прямо на улице 3 23.09.2022, 7:55

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«Рупор Кремля» дождался.

Больше 10 лет пропагандист Владимир Соловьев накачивал россиян чувством ненависти к «националистам», «бандеровцам» и прочим придуманным им негативным «героям», роль которых была отведена украинцам. Большинство россиян, если верить предоставленным Кремлем опросам, поддались пропаганде и действительно считают Украину и украинцев врагами №1. Однако, судя по всему, в России остались еще те, кто не верит лжи ведущих политических ток-шоу, пишет dialog.ua.

Во время одного из эфиров Соловьев рассказал, как подвергся атаке со стороны незнакомца: «На съемке, уже подходя к зданию, смотрю боковым зрением: юноша лет 35, его сдерживает девушка, он напряженный весь, кидается в мою сторону. Еле сдерживаясь, (говорит – ред.): «Вам не стыдно за то, что Вы делаете?!» Ну, конечно, мне стыдно…»

Однако, как оказалось, стыдно ему было только за убитых после прихода россиян на Донбасс мирных людей. За полномасштабную войну и сотни тысяч покалеченных судеб он предпочитает не отвечать.

Тем временем, пока еще Соловьев сохраняет антиукраинскую риторику, его коллеги уже «прозрели» и возмущены правдой о войне. Российская пропаганда, которая полгода назад говорила о том, что Киев будет оккупирован за 2 дня, призывает россиян готовиться к войне на территории РФ.

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