Германия готова принимать у себя россиян, бегущих от мобилизации 32 23.09.2022, 8:01

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Они смогут подать прошение на убежище из-за политического преследования.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ может предоставить убежище российским мужчинам, бегущим от мобилизации. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в четверг, 22 сентября.

По словам Фезер, «каждый, кто выступает против режима Владимира Путина и этим подвергает себя большой опасности», может подать прошение на убежище в Германии из-за «политического преследования».

«Как правило, в Германии дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, могут получить международную защиту», — сказала она.

Министр уточнила, что решение о предоставлении убежища принимается в индивидуальном порядке и после проверки безопасности.

Министр юстиции Германии Марко Бушман у себя в Twitter написал, что «всем, кто ненавидит путинский путь и любит либеральную демократию, очень рады в Германии».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

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