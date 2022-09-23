«Пусть усатый своих сыновей отправляет на войну» 3 23.09.2022, 11:13

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фото: ТАСС

Белорусы рассказали, что будут делать, если Лукашенко объявит мобилизацию.

Сайт Charter97.org попросил читателей нашего Telegram-канала рассказать, что бы они делали, если бы Лукашенко объявил мобилизацию вслед за Путиным. Часть ответов мы опубликовали вчера. Однако тема оказалась настолько популярной, что белорусы продолжили присылать свои ответы:

«В случае мобилизации угостим коктейлями Молотова! Надо быть более гостеприимными, не с цветами же их встречать!»

«КМС по стрельбе, в кого стрелять — я очень хорошо знаю, присягу я давал служить народу, ему и буду служить. Жыве Беларусь!»

«Если бы в руки мне выдали оружие, я бы направил его в сторону тех, кто говорит мне убивать украинцев»

«Встал бы на сторону добра».

«Разворот на 180 градусов после границы».

«Сын никогда не пойдет воевать в Украину. Он сказал, что вплоть до расстрела. Пусть усатый своих сыновей отправляет на войну. Слава Украине,Жыве Беларусь!Кара фашистам».

«Главное взять оружие и боекомплект, а далее — замполитов и особистов в расход».

«В случае мобилизации я бы согласился, но получив в руки боевое оружие направил бы его и свою жизнь против лукашистской нечисти! Кстати, я православный священник», — пишут читатели нашего Telegram-канала.

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