Куриные тушки пропали из магазинов Барановичей 5 23.09.2022, 12:08

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Что случилось?

Купить целую курицу птицефабрики «Дружба» в барановичских магазинах, как утверждают горожане, стало проблематично. Есть только полутушки. Так ли это и с чем связано, разбирался Intex-press.

Журналистам поступило несколько звонков от жителей Барановичей, которые пожаловались на отсутствие в продаже куриных тушек от птицефабрики «Дружба».

– Я уже больше месяца в магазине рядом с домом не могу купить целую курицу нашей птицефабрики. Хотя раньше таких проблем не было, – рассказала Intex-press пенсионерка Елена. – В других торговых заведениях посмотрела – тоже нет.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По словам женщины, куриная разделка и полуфабрикаты есть, а вот целую курицу не купишь.

– Продаются только «дружбинские» полутушки, которые упакованы в похожий фирменный пакет, что и тушки. Только написано, что полутушка, и цена за килограмм выше – почти на полтора рубля, – сетует Елена. – Конечно, может, кому-то это и немного, но нам, пенсионерам, это существенно бьет по кошельку.

С такой же жалобой обратилась горожанка Ольга.

– Часто запекаю для семьи курицу целиком и обычно беру нашу – с «Дружбы». А тут коснулось – нет тушки цыпленка. Хорошо хоть в одном из магазинов нашла целую, но другого производителя, – отмечает она. – Неужели курей стало меньше на птицефабрике?

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«Не поступают больше месяца»

В поисках тушек кур птицефабрики «Дружба» корреспондент отравилась по магазинам. Побывала в восьми заведениях различных торговых сетей, расположенных в разных микрорайонах Барановичей. Целых куриных тушек не было нигде.

– Мы уже месяц как не получали такой товар. Есть в продаже только полутушки этого производителя. Упаковка действительно похожая, только указано, что новинка, – рассказали в одном из магазинов в Северном микрорайоне. – Цена выше. Тушка была по 5,5 рубля за килограмм, а полутушки – по 6,87 рубля.

В торговом центре, расположенном в этом же микрорайоне, также сообщили, что такого товара у них нет уже больше месяца.

– Мы заявки делаем, но поставляют только полутушки, – отметили сотрудники.

В одном из торговых заведений в центре города рассказали, что куриные тушки от «Дружбы» им поступают в последнее время редко и в небольшом объеме.

– В основном сейчас привозят полутушки кур, – пояснила работница магазина.

Такая же история была и в других торговых заведениях. В некоторых из них, правда, были в наличии куриные тушки других производителей.

И только в фирменном магазине птицефабрики «Дружба» куры (целые тушки!) все-таки нашлись.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«В первую очередь обслуживаем фирменные магазины»

В приемной птицефабрики «Дружба», куда журналисты обратились как покупатели, поначалу заявили, что продукция поставляется по конкретной заявке магазина. Мол, это их вина, что продукции на прилавке нет.

Но услышав, что в магазинах отмечают отсутствие поставок тушек уже на протяжении месяца, последовало другое пояснение:

– Тушки курей-бролейров вы можете приобрести в наших фирменных магазинах. Если фирменные магазины полностью выбирают продукцию со склада, то, естественно, в другие магазины ее мы поставить не можем – идут полутушки, бедра и крылья. В первую очередь мы обслуживаем фирменные магазины, а остальные – уже потом, по остаточному принципу.

Также сотрудница птицефабрики отметила, что «не все мясо птицы идет цельной тушкой: где-то поломанное крыло, где-то какой кровоподтек, и тогда мы его как тушку продать не можем». По этой причине, по ее словам, в ассортименте, который предлагается торговым заведениям, есть как целые тушки, так и части тушек.

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