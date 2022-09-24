Россияне сбросили контейнеры с ядовитым веществом на боевые позиции ВСУ на юге 7 24.09.2022, 8:29

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По предварительным данным, оккупанты использовали хлорпикрин.

Российские оккупанты с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с отравляющим веществом.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook насчет итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 23 сентября.

«С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с отравляющим веществом, предположительно – хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет», – сообщили в командовании.

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