Россиянин помогал нелегалам пересекать границу Польши и Беларуси 24.09.2022, 15:07

За минувшие сутки почти две сотни мигрантов пытались попасть в ЕС.

В Польшу 23 сентября пытались незаконно попасть 90 иностранцев. Среди них — граждане Мали, Турции, Туркменистана, сообщает Погранслужба Польши.

Были задержаны три пособника. На участке Черемха россиянин перевозил гражданина Йемена, на участке Мельник трех йеменцев перевозил белорус, в Наревке гражданин Афганистана перевозил 5 своих сограждан.

На литовско-беларусской границе за сутки были задержаны 96 мигрантов, пишет Delfi.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».