закрыть
25 сентября 2022, воскресенье, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По всей России пылают военкоматы: карта

6
  • 25.09.2022, 8:50
  • 23,370
По всей России пылают военкоматы: карта

Люди поджигают также административные здания.

В самых разнообразных уголках Российской Федерации горят военные комиссариаты. Это стало происходить после того, как диктатор Владимир Путин объявил свое решение о «частичной» мобилизации, информирует Telegram-канал «Молния».

В субботу, 24 сентября, в Сети была опубликована карта пожаров в военкоматах на территории России.

Отмечается, что всего за 2 суток после объявления принудительной мобилизации количество горящих комиссариатов превысило общее число за минувшие 6 месяцев.

Как свидетельствует карта, обнародованная порталом media.holod, за два дня в России горели девять военкоматов.

Есть подозрение, что все они загорелись не по халатности работников, а по причине целенаправленного поджога. Одно здание горело в Санкт-Петербурге, остальные – на Дальнем Востоке и в южных регионах страны.

Таким образом, мы наблюдаем, что далеко не все россияне и в прямом, и в переносном смыслах горят желанием отправляться на захватническую войну в Украине и там становиться грузом «200».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко