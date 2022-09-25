По всей России пылают военкоматы: карта 6 25.09.2022, 8:50

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Люди поджигают также административные здания.

В самых разнообразных уголках Российской Федерации горят военные комиссариаты. Это стало происходить после того, как диктатор Владимир Путин объявил свое решение о «частичной» мобилизации, информирует Telegram-канал «Молния».

В субботу, 24 сентября, в Сети была опубликована карта пожаров в военкоматах на территории России.

Отмечается, что всего за 2 суток после объявления принудительной мобилизации количество горящих комиссариатов превысило общее число за минувшие 6 месяцев.

Как свидетельствует карта, обнародованная порталом media.holod, за два дня в России горели девять военкоматов.

Есть подозрение, что все они загорелись не по халатности работников, а по причине целенаправленного поджога. Одно здание горело в Санкт-Петербурге, остальные – на Дальнем Востоке и в южных регионах страны.

Таким образом, мы наблюдаем, что далеко не все россияне и в прямом, и в переносном смыслах горят желанием отправляться на захватническую войну в Украине и там становиться грузом «200».

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