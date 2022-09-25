Как оно будет 11 Вера Афанасьева

25.09.2022, 12:22

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Памятка российским мобилизованным.

Давайте я расскажу, как все будет.

Предположим, вы решили не уезжать и разработали план. Надежный, как швейцарские часы. Вы твердо решили, что если вас пошлют в Украину, то там-то вы точно сдадитесь в плен в первый же день.

А если кто вас будет останавливать, так вы его пугнете выданным вам автоматом и спокойно уйдете к украинцам.

Но вот незадача: после того, как вас забрил военком, вас послали не в Украину, а… в Курск. Даже не в сам Курск, а в какое-то поле в 100 км от Курска. В этом поле ничего нет, кроме сарая, который ваше руководство называет «объект номер 386». У этого объекта вы подружились с отличными ребятами: Серегой и Толяном, которых так же, как и вас забрали по мобилизации.

Вы обнаружили неподалеку какую-то деревню, где местные жители будут подогревать вас самогоном и салом (ешь, милок, а то небось вас там не кормят).

Разумеется, оттуда вы в плен не пойдете.

Ваши будни выглядят так: вы жрете самогон с салом и иногда занимаетесь какой-то неведомой ерундой типа покраски травы в поле рядом с "объектом номер 386".

Так проходит месяц. Именно он в отчетах командования будет называться «обучение и подготовка».

И вдруг однажды, часов в пять утра в поле приземлится вертолет и вас с Серегой и Толяном, сонных и еще не отошедших от вчерашнего, погрузят в него и куда-то повезут.

Спустя час вас высадят в таком же поле и прикажут бежать вооон в тот пролесок. Там за деревьями уже сидят такие же, как вы, пацаны, а где-то вдалеке слышатся хлопки.

Неожиданно в соседнее дерево что-то попадает и от него отскакивают мелкие щепки. Вы еще не понимаете, что произошло, как вдруг пацан, стоящий за другим деревом в паре метров от вас падает, и по его лицу начинает течь кровь.

И в этот момент вас охватывает животный страх. Такого страха вы не испытывали никогда. Ваши яйца уходят в район груди, вам становится тяжело дышать и вы начинаете панически стрелять в то место, откуда, как вам кажется, слышны хлопки.

Потом все начинают куда-то бежать, и вы бежите вслед за ними. С вами рядом бежит и Серега, но он куда-то неожиданно пропадает. Это потом до вас дойдет, что Серегу снял снайпер, а пока вы просто бежите.

Потом вы добежите до грузовика, прыгнете в него и вас куда-то повезут. Когда вас довезут, вы спрыгнете, вас стошнит.

Вы не сможете ничего сказать комбату, когда он вас о чем-то спросит — вы и вопроса-то не услышите.

Через пару часов вы немного придете в себя, и ваш страх и шок сменятся на абсолютную пустоту. А еще вы подумаете о Сереге. Вы поговорите с Толяном и решите, что завтра вы отомстите за невинно убиенного пацана.

О своем плане по сдаче в плен вы пока забудете.

Вы, конечно, вспомните о нем, но не раньше чем через пару недель, когда уже побываете в еще нескольких боях. Когда уже не станет ребят, которые были в первые дни, когда вы только приехали «на передок» Когда Толяна увезут без ноги в госпиталь. И когда на ваших руках уже будет кровь.

Именно последнее и будет вас удерживать от сдачи в плен, ведь где-то в глубине души вы понимаете, что вы — военный преступник. И сдаваться уже будет страшно. А что там со мной сделают? — подумаете вы.

Вы еще повоюете пару недель, пытаясь отомстить за убитых товарищей. Вам уже не будет страшно, единственная эмоция, которую вы будете испытывать — это невероятная злоба.

Злоба на себя, что не уехали до мобилизации. Злоба на командование, что не дало осуществить ваш план. Злоба на прапора, который не может дать нормальную обувку. Но главное, злоба на «укропов».

Но и злоба пройдет.

Однажды вы, при очередном марш-броске наступите на какую-то кочку, услышите щелчок и все.

Все закончится.

Вера Афанасьева, t.me

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