Алесю Беляцкому — 60 лет

Алесю Беляцкому — 60 лет4
- 25.09.2022, 14:26
Руководитель правозащитного центра «Весна» отмечает юбилей.
Основателю и руководителю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому 25 сентября исполнилось 60 лет.
— За годы своей деятельности Алесь был отмечен многочисленными премиями и наградами, пять раз выдвигался на Нобелевскую премию мира, является автором нескольких книг. Это второй, а учитывая предыдущее заключение, — уже пятый день рождения, который правозащитник будет встречать за решеткой, — пишут его коллеги из «Весны».
Политзаключенный Алесь Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года и обвиняется по ст. 243 Уголовного кодекса.
Чтобы поздравить Алеся, можно писать по адресу: СИЗО-1. 220030, Минск, Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому. Или отправить письмо онлайн.
Коллектив Charter97.org присоединяется к поздравлениям с юбилеем и желает Алесю Беляцкому скорейшего выхода на свободу.