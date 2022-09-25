Алесю Беляцкому — 60 лет 4 25.09.2022, 14:26

Руководитель правозащитного центра «Весна» отмечает юбилей.

Основателю и руководителю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому 25 сентября исполнилось 60 лет.

— За годы своей деятельности Алесь был отмечен многочисленными премиями и наградами, пять раз выдвигался на Нобелевскую премию мира, является автором нескольких книг. Это второй, а учитывая предыдущее заключение, — уже пятый день рождения, который правозащитник будет встречать за решеткой, — пишут его коллеги из «Весны».

Политзаключенный Алесь Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года и обвиняется по ст. 243 Уголовного кодекса.

Чтобы поздравить Алеся, можно писать по адресу: СИЗО-1. 220030, Минск, Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому. Или отправить письмо онлайн.

Коллектив Charter97.org присоединяется к поздравлениям с юбилеем и желает Алесю Беляцкому скорейшего выхода на свободу.

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