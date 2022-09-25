Украина получила системы NASAMS 5 25.09.2022, 20:01

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Об этом сообщил президент Украины.

Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их все еще недостаточно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CBS.

«Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», - подчеркнул президент Украины.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

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