Беларусь сыграла вничью со Словакией в Лиге наций 25.09.2022, 21:01

Сборная Беларуси по футболу не может победить в 13 официальных матчах подряд.

Сборная Беларуси, сыграв вничью со словаками в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций (1:1).

Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева занимают последнее место в группе 3 лиги С с тремя очками в активе.

Национальная команда не может победить уже в 13 официальных поединках подряд. Пока последняя победа белорусов случилась 27 марта 2021 года, когда обыграли эстонцев в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022 — 4:2.

С тех пор сборная Беларуси потерпела десять поражений и трижды сыграла вничью.

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