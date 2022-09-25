Беларусь сыграла вничью со Словакией в Лиге наций
- 25.09.2022, 21:01
Сборная Беларуси по футболу не может победить в 13 официальных матчах подряд.
Сборная Беларуси, сыграв вничью со словаками в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций (1:1).
Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева занимают последнее место в группе 3 лиги С с тремя очками в активе.
Национальная команда не может победить уже в 13 официальных поединках подряд. Пока последняя победа белорусов случилась 27 марта 2021 года, когда обыграли эстонцев в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2022 — 4:2.
С тех пор сборная Беларуси потерпела десять поражений и трижды сыграла вничью.