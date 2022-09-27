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Газ из «Северного потока-2» попал в Балтийское море

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  • 27.09.2022, 9:38
  • 5,256
Газ из «Северного потока-2» попал в Балтийское море

Власти Дании выпустили предупреждение.

Власти Дании призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии.

В ночь на 26 сентября оператор «Северного потока-2» сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Несмотря на то, что «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа - за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Напомним, вечером 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-1», который с середины июня работал на пониженной мощности, а затем полностью прекратил поставки в августе, также сообщил о падении давления на обеих линиях газопровода.

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