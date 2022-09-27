Переворот в Кремле 3 27.09.2022, 9:49

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Кто заменит Путина - Патрушев, Мишустин или Шойгу?

Умрет ли Путин естественной смертью, без помощи преемников? Следить за перипетиями внутренней борьбы Кремля – нелегкая попытка. Политические альянсы наверху, как правило, меняются очень быстро. Результаты борьбы за власть зависят от восприятия успеха, и большинство игроков предпочитают отсидеться в стороне.

«Путин потерял связь с реальностью. Он заявил о т.н. частичной мобилизации, чтобы перекрыть поражения в Украине и, сигнализируя о своем фактически отчаянии, снова лязгает ядерным оружием. Война продолжается, его страна становится все более изолированной от остального мира», – отмечают на страницах журнала о международных отношениях и внешней политике Foreign Affairs.

Провал в попытке «взять Киев» и неудачи под Харьковом способствуют разочарованию путинистов

Провал в попытке «взять Киев» и недавние изменения под Харьковом не в пользу РФ заставили даже сторонников путинизма ставить под сомнение решение главы Кремля.

На этом фоне неудивительно, что все больше россиян начинают спрашивать, сколь долго Путин может остаться у власти и преследовать цели своей варварской войны.

Горстка петербургских депутатов, недавно обвинивших Путина в госизмене, публично выразили то, что многие в российской политической элите решают умалчивать. Конечно, кажется, кто-то из мутных залов Кремля когда-нибудь, и решит, что он должен уйти.

Но даже если депутаты в России хотят, чтобы Путин удалился, отстранить его от власти будет не так уж легко.

Последний «переворот» в России датируется еще 1993 годом

Судя по всему, Москва после падения СССР не слишком часто подвергалась переворотам – успешным или неудачным. Даже не было серьезных публично известных попыток. Противостояние бывшего российского президента Бориса Ельцина с Советом Министров в 1993 году, закончившееся лишь после того, как российские танки нанесли удар по зданию парламента – это фактически последний переворот, который пережила эта страна. Хотя это и не совсем можно квалифицировать как переворот, поскольку это было публичным противостоянием между исполнительной и законодательной властью.

Однако Россия Ельцина была относительно открытой и демократической, там был возможен определенный спор, условно говоря, в рамках закона. Между тем у Путина значительно более притуплена восприимчивость к инакомыслию, он погрузил Россию в мрачный авторитаризм.

Умрет ли Путин естественной смертью, без помощи преемников

Следить за перипетиями внутренней борьбы Кремля – нелегкая попытка. Политические альянсы наверху, как правило, меняются очень быстро. Результаты борьбы за власть зависят от восприятия успеха, и большинство игроков предпочитают отсидеться в стороне. Иногда махинации ни к чему не приводят. При всех неудачах и злоупотреблениях глава России может дожить у власти и умереть естественной смертью.

«Вряд ли можно сомневаться, что Путин предпочитает именно этот сценарий. Хотя некоторые наблюдатели предположили, что конституционные поправки, которые он протолкнул в марте 2020 года, усложнившие лишение неприкосновенности бывших президентов, были направлены на то, чтобы позволить ему уйти на пенсию, эта перспектива сейчас выглядит немыслимой», – продолжает автор материала Сергей Радченко.

Наследники: Шойгу, Мишустин, Кадыров или Пригожин?

Путин, вероятно, решил остаться в должности. Но поскольку его эпоха коррупции и позора приближается к 23-й годовщине, а Путину уже под 70, почти наверняка, его потенциальные преемники внимательно наблюдают друг за другом и продумывают потенциальные сценарии.

Министр обороны Сергей Шойгу с «выдающейся родословной», но ныне безнадежно запятнанный военным досье, является маловероятным соперником, хотя его поддержка будет важна для любого плана захвата власти.

Председателя Совета Безопасности Николая Патрушева иногда называют среди преемников Путина, но это кажется маловероятным, хотя бы потому, что он даже старше Путина.

Бывший президент Дмитрий Медведев прибегал к геноцидной риторике, чтобы оставаться «актуальным», но никто не воспринимает его всерьез.

Коварный председатель Госдумы Вячеслав Володин однозначно оказывается в гонке за власть, и он контролирует законодательную власть, что имеет решающее значение для любой легитимизации нового лидера постфактум.

Кроме того, есть российский премьер-министр Михаил Мишустин, технократ и темная лошадка, скачущая галопом по местности, где темные лошадки исторически одерживали большие победы.

Бывший премьер Сергей Кириенко, либерал, которому Путин доверил надзор за оккупированной украинской территорией, держит руку на пульсе.

Виктор Золотов, бывший телохранитель Путина и нынешний глава Нацгвардии, вполне может надеяться стать преемником.

Также мог и Александр Куренков, другой бывший охранник Путина, а ныне министр чрезвычайных ситуаций.

Наконец, есть аутсайдеры: чеченский дон-дон Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, доверенное лицо Путина и российский олигарх, контролирующий ППК «Вагнера».

Все эти кандидаты причастны ко многим военно-политическим действиям Путина, в частности, вторжениb в Украину. И на первый взгляд кажется, что каждое восхождение мало изменит внешнюю повестку России. Но...

Кремлевские властные игрища редко связаны с вопросами принципа

Но кремлевские силовые игрища редко связаны с вопросами принципа и преемники вполне могут нарушить поведение предшественников, когда им это удобно.

Это означает, что возможная замена Путина не должна быть вложена в его неоимпериалистическую программу. Действительно, если бы Путин был свергнут, его преемники, скорее всего, обвинили бы Украину в его решениях и попытались бы начать все с чистого листа.

«Аналитики, конечно, не знают, пошатнут ли потери в Украине власть Путина. И его преемник может наконец продолжить войну, чтобы успокоить российских ультранационалистов или просто по инерции. Но если Путин все-таки уйдет, мир должен использовать его уход как шанс возобновить переговоры о выходе российских войск из Украины. Постпутинская Россия все еще может быть автократической, но ей не нужно продолжать безрассудные действия Путина вне РФ», – заключает автор.

Преемники Путина захотят отгородиться от его неудач в Украине

В случае с Путином нет недостатка возможных узурпаторов власти. Президентская группа доносчиков, кризисных менеджеров и потенциальных наследников – это разношерстная аудитория. Они были избраны для их безоговорочной лояльности к Путину, но верность – это относительная концепция в очень коварной среде. Ни один из них не может полностью доверять Путину. Никто из них не может позволить себе доверять друг другу. И если они будут выведены на должность из-за переворота, они, вероятно, захотят отгородиться от своего предшественника, особенно – от его неудач в Украине. Даже если они придут к власти после того, как Путин умрет, они могут составить новый курс, ведущий от империализма.

Далее автор статьи прибегает к историческим аналогиям, прежде всего – примерам из прошлого века. О том, как делили власть российские элиты, приближенные к президенту/вождю или кому-либо, в чьих руках сосредоточена абсолютная или почти абсолютная власть, что для России довольно привычное политическое явление.

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