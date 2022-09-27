Пять белорусов украли более $1 миллиона со счетов американцев 1 27.09.2022, 12:51

1,542

Мошенники придумали довольно сложную схему.

В Следственном комитете сообщили, что белорусские кардеры, четверо мужчин и девушка, похитили более миллиона долларов со счетов граждан Соединенных Штатов Америки.

- По данным следствия, в ноябре 2018 года 4 мужчин и девушку из Беларуси объединил преступный план, цель которого - незаконная прибыль. У каждого фигуранта была своя роль в совершении преступления, - рассказали в СК.

Следователи пояснили, что они приобретали на теневых ресурсах реквизиты банковских счетов иностранных граждан и совершали кражу денег. По данным Следственного комитета, чтобы себя обезопасить при обналичивании украденного и запутать следы, кардеры придумали довольно сложную схему.

- Обвиняемые приобретали дорогостоящие товары на зарубежных интернет-площадках. Хранилось имущество в специально арендованных складских помещениях на территории США, затем перепродавалось, а вырученные деньги обвиняемые делили между собой, - пояснили в СК.

В ходе расследования уголовного дела удалось установить около 300 эпизодов преступной деятельности, а сумма похищенных денег составила более миллиона долларов.

В СК сообщили, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена в январе 2022. На данный момент установлено 5 участников преступного плана. Уточняется, что все они являются гражданами Беларуси в возрасте от 32 до 36 лет.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса – в ней говориться о хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. К фигурантам с санкции прокурора применена меря пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователями проведен колоссальный объем работы по сбору и анализу доказательств вины обвиняемых, изъяты и изучены многочисленные цифровые следы и документы. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более полумиллиона рублей. В ходе досудебного производства обвиняемые добровольно частично возместили ущерб на сумму более 200 тысяч белорусских рублей, - добавили в СК.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Вместе с тем, в Следственном комитете рассказали, что в ходе расследования были выявлены другие фигуранты, которые причастны к хищению денег с карт-счетов граждан США. Дело выделено в отдельное производство. Следователи продолжают работу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».