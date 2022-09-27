Россия пошла в тотальный разнос 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

27.09.2022, 13:20

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Cозданы идеальные условия для сноса Путина.

Горстка больных на всю голову изуверов, состоящая из политических недоносков из КГБ/ФСБ, зарвавшихся нацменов, сатанинствующих попов, доконала российский народ. Источавшие вонь недовольства пропагандистские Z-элементы, вроде Гиркина, наконец, добились своего: безумие возведено в норму, Россия пошла в тотальный разнос.

На дохлой кобыле фейковых «рефендумов» и запущенном процессе внутренней хаотизации силы тьмы из партии войны рвутся в Кремль. Создаются идеальные условия для трансфера и сноса Путина.

Одна за другой схлопываются все несущие конструкции режима. Совсем исчез из поля зрения сдувшийся силовой гигант Шойгу. А вслед за ним тонет в проклятьях «вторая армия мира». Сеть пестрит видеороликами с пьяными российскими резервистами, которые, как будто едут не на войну, а на Вудсток. Оптимизма не придают истории с раздачей ржавых калашей или с мобилизацией инвалидов. Судьба студентов частных ВУЗов, которых лишили отсрочек, будоражит молодежь.

Завывания «ястреба» из Госдумы Володина про опасность формального отношения к частичной мобилизации только накаляют страсти. На володинскую горячую линию по мобилизации дозвониться невозможно: там всё время играет музыка! Позерство думского «новобранца» Милонова вообще как харакири власти кремлевских убийц.

Похоже, что с любительской армией Кремля будет покончено быстро, ведь профессиональные бойцы Шойгу уже удобрили украинские черноземы, а пополнение ущербно чуть менее, чем полностью. Издержки на армию забитой черни выше, чем профит от нее.

ФСБ также поломалось, ведь неспособно отслеживать поток бегущих за рубеж российских мужиков. Удрали уже около 300 тысяч, а в бегах ещё несколько миллионов. Чекисты направо и налево заворачивают половозрелых россиян на границе от Хабаровска до Калининграда.

Люди просто в бешенстве и скоро сметут приграничные КПП. Попытки перебить тему провала очередным шутером от Лубянки в Ижевске с 11 погибшими детьми никого не цепляют.

Набирает популярность идея могилизации могилизаторов. Поджоги военкоматов – это хорошо, но надёжнее, когда выкорчовывают очумевших чинуш. Сами военкомы стали объектом охоты. В Усть-Илимске на концерт Кобзона отправили военкома. Теперь уроды в погонах – законная цель ликвидации со стороны народа. На очереди «патриоты» войны из зомбоящика, а также попы-провокаторы.

Трещит экономика. Предприятия коллапсируют без персонала, которого уводят на убой. Мобилизация спровоцировала банковскую панику: россияне вынесли из банков рекордный объем наличных с первых дней войны. Только за последние сутки со счетов и карт люди сняли 132,1 млрд рублей! Кромешный ад, всепожирающая геенна.

Начинаются восстания в регионах. Пока в центре водят хороводы, на Северном Кавказе уже митинги и блокирования могилизации с автоматной стрельбой. Вот-вот может взорваться Дагестан, который из-за путинской политики расходования многонационалов уже обескровлен. То ли ещё будет! Вырисовывается картина, когда в качестве жеста доброй воли Москва уйдет с Кавказа.

Да и то спрашивается, ради чего? Разве стоит того аннексия частей Донбасса и двух других областей Украины? Никто в мире не поддержит подобной смертоносной авантюры. В ОДКБ уже все открестились от этого. Сами россияне считают клоунские фарсы с "референдумами дурной и губительной акцией.

Полностью туфтовой затею с «референдумами» оценивает и Лавров. Хотя на публику он озвучивает месседжи АП, в душе понимает, в каком дерьме страна. Нелегитимная аннексия «Лаосской» и «Запорожной» республик – невиданный удар по всей системе международных отношений после 1945 года. За такое РФ просто порвут.

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