Иксодовые клещи заполонили лес в Дроздах 4 27.09.2022, 14:29

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Эпидемиологи предупредили минчан.

На сайте санитарно-эпидемиологической службы Минска появилась карта, на которой отмечены зоны повышенной опасности клещей.

Иксодовые клещи остаются активны при температуре воздуха выше плюс пяти градусов, поэтому, несмотря на осень, шансы подцепить клеща довольно высокие. Особенно это касается территорий, отмеченных на карте:

Как сообщается на сайте санитарно-эпидемиологической службы, за 8 месяцев текущего года отмечается увеличение уровня покусов клещами минчан на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей, проведенных в ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» инфицированность клещей возбудителем болезни Лайма составила 8,2%.

Наибольшее количество укусов клещом в августе текущего года происходили на территории зеленых зон: лесной массив Цнянского водохранилища, лесопарк Степянка, Парк камней, лесополоса по Никифорова-Руссиянова.

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