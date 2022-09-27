Белорусские силовики собрали около 800 беженцев на границе с Польшей 5 27.09.2022, 15:52

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иллюстрационное фото

В основном это сирийцы.

Белорусские силовики собрали около 800 беженцев и мигрантов возле границы с Польшей. В группах есть женщины и дети, сообщает польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza.

Беженцы рассказали изданию, что кочуют там уже 10 дней без воды и еды.

Газета получила видеозапись, сделанную на границе, в которой молодой сириец просит польских активистов передать им на белорусскую сторону немного воды и продовольствия. В ролике он предлагает сделать это через забор, без необходимости переходить границу.

Сириец подтверждает, что в разных группах мигрантов, собравшихся между польской границей и белорусской колючей проволокой, есть женщины и дети из всех конфликтных регионов: йеменцы, иранцы, турки (наверное, курды), но преимущественно сирийцы.

Все эти люди, согласно изданию, воспользовались белорусской визой и предложением с обещанной возможностью беспроблемного пересечения границы Евросоюза.

Белорусские силовики не пускают их в Минск, угрожая побить. Ночью температура опускается ниже 10 градусов.

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