Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку 2 27.09.2022, 18:18

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Иван Максимов

После этого у его матери случился инсульт.

Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов высказался о ситуации с получением повестки в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

49-летний Максимов — главный тренер молодежной сборной России и казанского «Динамо».

«Я вчера вернулся с турнира, где играла молодежная сборная России. Во время нахождения в Красноярске мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат.

Вчера я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое. И сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации.

Сегодня я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации», — как передает «Р-Спорт», сказал Максимов.

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