Российские истребители выпустили три крылатые ракеты по Одессе и Кривому Рогу 28.09.2022, 0:49

Все сбила ПВО.

Вечером 27 сентября российские оккупанты выпустили три крылатые ракеты Х-59 по направлению Одессы и Кривого Рога. Все они были ликвидированы противовоздушной обороной.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командование Юг в Facebook.

Командование уточнило, что по Одесской области россияне нанесли ракетный удар двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря. Оккупанты выпустили две ракеты класса воздух — поверхность Х-59.

«Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе», — подчеркнули в командовании.

Также один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по Кривому Рогу со стороны временно оккупированного Мелитополя, добавила пресс-служба. Ракета также была уничтожена силами ПВО.

Воздушное командование Восток в Facebook уточняет, что ПВО сбила российскую ракету в Криворожском районе в 21:03.

О работе украинской ПВО над южной частью Кривого Рога также сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

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