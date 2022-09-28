В бой идут одни старики: в Сети показали мобилизованных в Севастополе

В бой идут одни старики: в Сети показали мобилизованных в Севастополе16
- 28.09.2022, 11:43
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Большая часть призыва – мужчины старше 50 лет.
Сегодня, 28 сентября, в Сети сразу несколько Telegram-каналов выложили в Сеть фото из оккупированного Севастополя, где на площади Нахимова прощались с мобилизованными.
Не исключено, что их сразу же отправят на фронт на Херсонщину. Фото выложил на своей странице в соцсети журналист Андрей Цаплиенко.
Не исключено, что «власти» Крыма решили избавиться от тех, кто им сейчас не нужен: мужчины старше 50 лет.
21 сентября Путин объявил о «частичной» мобилизации, а уже 25 сентября оккупационные власти Крыма отчитались о завершении всех мероприятий, связанных с мобилизацией. Накануне перед 600 мобилизованными в Севастополе выступил врио командующего Черноморским флотом Виктор Соколов.
С его слов, мужчины обязаны пройти учения на полигоне, где будет отрабатываться как теория, так и практика. Он также заявил, что все призванные – это резервисты, прошедшие в прошлом воинскую службу.
Также перед мобилизованными выступил «губернатор» Михаил Развожаев и «глава» Крыма Сергей Аксенов. Новое «пушечное мясо» проводили под «благословение» РПЦ и «Прощание славянки».