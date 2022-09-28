Под Ганцевичами произошло серьезное ДТП 28.09.2022, 12:51

Один человек погиб, трое в больнице.

В Ганцевичском районе в среду машина перевернулась и вылетела в кювет — один человек погиб, еще трое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД.

Примерно в 9.00 утра 28 сентября автомобиль Renault Scenic ехал по дороге Н-5 «Хотыничи-Раздяловичи-Выгонощи». На пятом километре трассы водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся и вылетел в кювет.

В результате ДТП один человек погиб, трое доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и спасатели.

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