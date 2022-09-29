ГУР: Россия отправит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных

ГУР: Россия отправит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных25
- 29.09.2022, 12:01
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Часть из них разместят в гражданских домах.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.
Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. По словам Маляр, соотношение опытных и мобилизованных должно составлять один к пяти.
Для размещения российских военных планируют использовать военные фонды и гражданские здания. Отмечается, что под эти нужды также передают склады, ангары и помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.
Маляр заявила, что россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Кроме того, Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.
По данным ГУР, власти Беларуси дали указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно прибыли на территорию страны.