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The Foreign Policy: Россия перебросила в Украину 80% сил с северных границ

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  • 29.09.2022, 13:22
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The Foreign Policy: Россия перебросила в Украину 80% сил с северных границ

У российской армии образовалась брешь.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва перебрасывает свои войска с баз в Северной Европе, чтобы закрыть брешь, образовавшуюся из-за значительных потерь и на фоне неудач в противостоянии с украинским силами на поле боя. Об этом со ссылкой за западных военных пишет авторитетный журнал The Foreign.

Издание приводит сведения от трех высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств в регионе. По их словам, изначально российская группировка у границ стран Балтии и Финляндии состояла из примерно 30 тысяч военнослужащих, из них 80% впоследствии были направлены в Украину. В районе, где раньше сохранялась самая плотная концетрация российских сил у границ НАТО, у Москвы остался лишь «костяк состава».

«Сокращение, которое мы наблюдаем последние семь месяцев, очень значительно», - заявил изданию неназванный военный чиновник одной из скандинавских стран. Он добавил, что многие десятилетия Россия держала в регионе сухопутную группировку, которая сейчас «практически исчезла». При этом чиновник отметил, что Москва по-прежнему сохраняет в районе мощное воздушное присутствие. Кроме того почти не изменила численность российского Северного флота. Но Россия перемещает в Украину некоторую другую военную технику, в том числе зенитные комплексы и ракеты.

Действующие и бывшие сотрудники европейских и американских оборонных ведомств в комментариях Foreign Policy подчеркивали, что в долгосрочной перспективе Россия представляет угрозу региону, особенно небольшим странам Балтии. Они ожидают, что вне зависимости от результата войны в Украине Москва восстановит свой военный потенциал в Западном военном округе.

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