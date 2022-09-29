«Сейчас по выходным работать не надо, а зарплата такая же, как в хорошие месяцы на заводе» 2 29.09.2022, 13:46

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Как белорус ушел с госпредприятия в IT-сферу.

Никита недавно поменял работу — ушел с госпредприятия в IT-сферу. Его доход вырос, но ненамного. Свою финансовую историю молодой человек рассказал порталу «Зеркало».

«Сейчас по выходным работать не надо, а зарплата такая же, как в хорошие месяцы на заводе»

Никите 24 года. Сейчас он живет в своей квартире. С ее приобретением помогли родители. До этого жил в общежитии одного из государственных заводов, куда устроился на работу после службы в армии. Трудился инженером-конструктором и как молодой специалист получал в среднем 1000–1200 рублей. Завод он рассматривал как перевалочный пункт.

— У меня не было цели там работать. Но подумал: дают общагу, зарплату. Для старта — хорошо. Как бы это странно ни звучало, но мне даже понравилось: хорошие коллектив и начальство. Да и в целом работа была интересной. А уволился, потому что нашел работу в IT-сфере, как и хотел, — рассказывает молодой человек. Он ходит в офис, а не работает из дома, говорит, что «так веселее».

Сейчас заработок начинающего айтишника практически не отличается от того, что был на заводе.

— Оклад на заводе у меня, как у молодого специалиста, был невысоким — в районе 680 рублей. Это без каких-либо категорий. Там была такая система: если работать стандартную рабочую неделю, то зарплата получалась около 1000. Сюда входила премия, личная надбавка, выделяются деньги из фонда руководителя и экономия на отсутствующих. Могло получиться и больше — зарплата от месяца к месяцу «плясала». Иногда тысяча рублей, иногда и 1430 могли начислить. Такая зарплата у меня была, например, в феврале этого года. Также можно было поработать в субботу за 1,5 оклада. Я стабильно выходил в выходные два раза в месяц. К зарплате прибавлялось еще 120 рублей. Сейчас же по выходным работать не надо, а зарплата такая же, как в хорошие месяцы на заводе.

Также у него есть небольшой дополнительный доход — время от времени парень сдает кровь. Получается дополнительных 140 рублей в месяц.

«В неделю на продукты выходит примерно рублей 40, не считая обедов в столовой»

— Что касается трат, то 20% от заработка я откидываю сразу в неприкосновенный запас. Дальше идут расходы на еду и разную мелочь: проезд, выпить кофе, зубную щетку поменять, бытовую химию купить. На все выделяю 400 рублей, — говорит он и замечает, что этой суммы на все хватает.

В магазин молодой человек ходит не каждый день. Свободного времени у него мало, поэтому за продуктами отправляется раз в три дня. Готовит сам. Признается, что на продуктах особо не экономит, но «ценник в последнее время поднялся и иногда все же приходится в чем-то себя ущемлять».

— Из мяса покупаю в основном курицу. А также яйца, молоко, салатик какой-нибудь. Например, квашеную капусту или морковь по-корейски, — рассказывает Никита. — На гарнир — разные крупы. На завтрак — овсяные хлопья. В продуктовой корзине также присутствуют пельмени — их я ем часто. Во-первых, люблю, во-вторых, получается недорого, если брать на развес: около 6,5 рубля за килограмм, а его мне хватает на три раза.

Время от времени беру глазированные сырки и печенье. На всякие семги и тунцы даже не смотрю. Не на мою зарплату этим питаться. Также покупаю для бутербродов на работу колбасу, сыр, хлеб, могу паштет иногда купить, когда надоедает колбаса. В неделю на продукты выходит примерно рублей 40, не считая обедов в столовой. Когда работал на заводе, то ходил в местный общепит — за обед выходило примерно 4−5 рублей. Сейчас тоже время от времени хожу на обеды. Иногда покупаю готовую еду в супермаркетах. В общем, в итоге на питание уходит около 400 рублей.

Не покупает он только картошку — ею молодого человека снабжают родители.

«Пока есть штаны, которые не порвались, новые не покупаю»

Еще 400 рублей идут на одежду или какие-то большие покупки. Например, в начале года молодой человек купил микроволновку, потом была необходимость поменять телефон. За него он отдал 500 рублей.

— То есть эти 400 рублей я не обязательно потрачу за один раз. Если нужно что-то из одежды, то, конечно, куплю, — объясняет Никита. — Если планирую что-то приобрести большое, то именно из этих денег и откладываю. Неприкосновенный запас не трогаю. Кредиты я никогда не оформлял, рассрочки — тоже. От родителей денег на свои мелкие хотелки тоже не беру, наверное, с третьего курса университета. Но, когда я только начал работать на заводе и зарплата в первый месяц была совсем маленькая, они мне подкинули денег. Плюс подарили небольшую сумму на день рождения. Сейчас они помогли с квартирой, я тоже в нее вложился. И на данный момент уже я им отдаю деньги, которые откладываю, — тот самый неприкосновенный запас. Особо больше никуда и не трачу.

Также, признается парень, у него не очень много расходов на одежду.

— Пока есть рубашки, штаны, например, которые могу носить, они не порвались и хорошо выглядят, новое ничего не покупаю. А то могу и в ремонт отнести какую-то вещь и носить дальше, — говорит Никита. — Еще одна статья расходов: коммунальные платежи и мобильная связь. Раньше, когда жил в общежитии, то платил где-то 40−60 рублей за проживание. Зимой было дороже, летом, соответственно, выходило дешевле. Эти деньги сразу высчитывали вместе с подоходным налогом и пенсионными отчислениями. Сейчас за коммуналку плачу около 50 рублей. Плюс есть расходы на мобильную связь — около 25 рублей.

Что касается развлечений, то молодой человек предпочитает встречи с друзьями, с которыми они ездят на дачу или выезжают за город на природу. Правда, признается, много знакомых разъехались.

— Вот и получается, что вечером прихожу домой, что-то себе приготовлю, посмотрю фильм и спать. Так проходит неделя, месяц — и вот новая зарплата. Получается, тратить особо некуда. Девушки у меня нет, поэтому зарплаты мне одному сейчас вполне хватает. Наверное, если бы встречался, расходов было бы больше. Я думаю, что если получать около тысячи долларов в пересчете, то мне бы прямо вообще на все хватало. Но, кажется, выросли бы сразу и потребности, — заключает Никита.

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