Недалеко от Минска продаются два дома по цене двушки 29.09.2022, 14:10

Один из них — новостройка с террасой и баней.

В деревне Маховка в Пуховичском районе продается участок с двумя домами. Один из них построили в 2019 году из блоков. Помимо основных комнат здесь находится и баня. На участке есть все для хорошего отдыха — терраса и бассейн. Недалеко располагается лес и несколько озер. Сайт realt.by показал, как выглядят объекты и сколько стоят.

Находятся дома в 35 км от Минска в Слуцком направлении в деревне Маховка. Хоть объекты продают разом, акцент делают на новостройке. Старый дом построен из бруса. Там есть одна жилая комната, кухня, кладовая, коридор.

Новый дом строили из газосиликатных блоков. Общая площадь объекта — 45,5 «квадрата». В дом введены все коммуникации, отапливается объект с помощью камина, на полу лежит плитка с подогревом. Внутри разместились спальня, совмещенная кухня с гостиной, санузел, кладовая и баня. На месте уже есть встроенная кухня с бытовой техникой, бойлер и стиральная машина.

К дому прилегает терраса, а рядом установлен бассейн.

Участок занимает чуть больше 15 соток. К дому подведены асфальтированные подъездные пути. Кроме домов, на территории есть гараж в 18 «квадратов». Еще хватает много свободного места для реализации ландшафтного дизайна, но на участке уже растут кусты голубики, ежевики, малины и смородины.

Рядом с деревней протекает Птичь, недалеко находятся несколько озер. В соседней деревне есть школа, амбулатория, магазин, почта, ездят маршрутки и автобусы до Минска.

Стоимость предложения — 59 тысяч доллар.

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