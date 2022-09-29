Саакашвили предупредил Лукашенко

Саакашвили предупредил Лукашенко4
- 29.09.2022, 22:43
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Экс-президент Грузии заявил, что признание Абхазии и вторжение в Украину будет концом для диктатора.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Александру Лукашенко в связи с визитом последнего в оккупированную Абхазию.
«У тебя еще есть шанс выйти из ситуации. Если признаешь Абхазию, а особенно если с твоей территории будет очередная попытка вторжения в Украину, ты, как умный человек, должен понимать, что это будет концом.
Я видел фото Николашки [сын Лукашенко], очень симпатичный парень. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец», — заявил Саакашвили.
Напомним, что вчера Александр Лукашенко приехал в оккупированную Абхазию.