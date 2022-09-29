Саакашвили предупредил Лукашенко 4 29.09.2022, 22:43

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Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии заявил, что признание Абхазии и вторжение в Украину будет концом для диктатора.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Александру Лукашенко в связи с визитом последнего в оккупированную Абхазию.

«У тебя еще есть шанс выйти из ситуации. Если признаешь Абхазию, а особенно если с твоей территории будет очередная попытка вторжения в Украину, ты, как умный человек, должен понимать, что это будет концом.

Я видел фото Николашки [сын Лукашенко], очень симпатичный парень. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец», — заявил Саакашвили.

Напомним, что вчера Александр Лукашенко приехал в оккупированную Абхазию.

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