закрыть
30 сентября 2022, пятница, 8:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Алла Пугачева получила гражданство Израиля

  • 30.09.2022, 7:40
  • 7,268
СМИ: Алла Пугачева получила гражданство Израиля

Опубликовано фото паспорта.

Российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая покинула Россию после своего короткого возвращения на родину, получила израильский паспорт.

Так, в распоряжении издания «Телеграф» оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников