СМИ: Алла Пугачева получила гражданство Израиля 30.09.2022, 7:40

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Опубликовано фото паспорта.

Российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая покинула Россию после своего короткого возвращения на родину, получила израильский паспорт.

Так, в распоряжении издания «Телеграф» оказалась фотография израильского паспорта артистки, которая вместе с детьми выехала из России в Израиль. Издание сообщает, что подлинность паспорта им подтвердили источники среди израильских пограничников.

Паспорт был выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год до мая 2023 года является обычной практикой для репатрианта.

Следует отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этого не было.

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