Данилов: На срочном заседании СНБО примут фундаментальные для Украины решения 30.09.2022, 7:45

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Алексей Данилов

Дата назначена на 30 сентября.

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире «Говорить великий Львів».

«После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать», - подчеркнул Данилов.

Напомним, в четверг, 29 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО, которое пройдет 30 сентября.

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