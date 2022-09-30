Украинские войска вошли в Ямполь возле Лимана 3 30.09.2022, 11:43

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Лиманский гарнизон РФ окружили с юго-востока.

Вооруженные силы Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится к юго-востоку от города Лиман, оккупационный гарнизон которого, судя по оценкам как независимых военных экспертов, так и признаниям российских пропагандистов, попал в оперативное окружение, пишет nv.ua.

Утром в пятницу, 30 сентября, в Сети появилось видео, на котором украинский военный, стоя возле административного здания, говорит: «Ну что, котики, Ямполь наш».

Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.

В то же время американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке сообщал, что ВСУ, вероятно, почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман.

«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — отметили эксперты ISW.

Ямполь находится в чуть более 17 километрах от Лимана.

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