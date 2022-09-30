Путин вырыл себе яму, из которой уже не выбраться 1 Герман Обухов

30.09.2022, 13:44

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Герман Обухов

Маэстро, занавес!

Об этом писалось и говорилось не раз, надоело повторять, но приходится. Совершенно непонятно - «с какого перепугу» Россия присвоила себе все заслуги победы во Второй мировой? Роль украинцев, грузин, казахов и других народов в той войне ничуть не меньше, чем русских. То, что «фашисты будущего будут называть себя антифашистами», тоже всем ясно, хотя Уинстон Черчилль этого не говорил. Неважно.

Из населения страны с названием Россия пропаганда сделала стадо баранов, готовых идти на убой. Самое удивительное в другом. «Великая держава», как они себя называют, почему-то боится или не решается назвать вещи своими именами. Войну они назвали «специальной военной операцией», а мобилизацию почему-то «частичной». Потом они скажут – мы «немного проиграли» Украине и не ушли из Херсона и Донецка, а «временно отступили». Солгавши два раза, на третий раз тебе никто не поверит. Сейчас Вове Путину надо клятвенно заявлять перед телекамерой: «честное благородное слово офицера запаса, я пойду на применение ядерного оружия, если наши партнеры на Западе меня не поймут и не услышат». «Партнеры на Западе» не поймут и не услышат.

С каждым днем российская пропаганда наращивает истерию, так как предчувствует свой печальный конец. Еще совсем недавно на всех ТВ каналах РФ истошно кричали о том, что вот-вот Киев падет. Не пал и еще дал «прикурить». Потом начали орать о невозможности обмена защитников Азова на российских пленных и Медведчука. Они и это проглотили, заткнувшись. Тут следует понять одну простую истину – там нет «политологов», ведущих ТВ шоу и военных «экспертов», там одни сплошные политические проститутки. Давно пора называть их так и никак иначе. Им платят и они говорят то, что ожидает их хозяин. Год-два назад еще появлялись на ТВ экранах России какие-то «оппоненты», теперь они исчезли совсем. Там вроде как говорят от имени руководства России, однако верховная власть РФ лишь сморкается «в платочек», слушая их бред.

Почему Путин торопится с мобилизацией и форсирует наращивание живой силы своей армии в Украине? Первое,- скоро зима и тогда все будет много сложнее для армии РФ, второе, - с октября начинает работать ленд-лиз и военные поставки из Америки в Украину пойдут в гораздо больших масштабах, третье, - 16 октября состоится съезд компартии Китая и Си Цзиньпинь, как ожидается, уйдет в отставку и вместе с ним дружба с Россией. После этого, как писал Михаил Булгаков: «Маэстро, занавес!». Применение Россией ЯО в Украине, даже тактического, это выстрел в висок. Как ответили шутя недавно в Пентагоне: «мы еще ничего даже не начинали». В любом случае, объявив 4 региона Украины территорией России после «референдумов», Кремль с Путиным окажутся в яме, которую сами себе вырыли и из которой не выбраться.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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