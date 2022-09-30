Кремль втягивает Лукашенко в войну 4 30.09.2022, 14:35

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Будет ли новое наступление на Киев?

Беларусь увеличила военную активность на фоне объявленной Владимиром Путиным мобилизации в России и планов Кремля по присоединению новых оккупированных территорий Украины.

Диктатор Лукашенко 23 сентября заявил, что якобы «не планирует» вслед за РФ объявлять мобилизацию в стране. Но 26 сентября Лукашенко полетел в Сочи на переговоры с Путиным, после чего последовали слухи, что они обсуждали вторжение в Украину со стороны Беларуси.

По мнению экспертов, Лукашенко боится втягивать свою армию в открытые боевые действия, но готов оказывать всяческую помощь российским оккупантам и размещать на своей территории новые войска РФ. ТСН выяснял, каков уровень угрозы для Украины со стороны Беларуси и возможно ли новое наступление на Киев.

Военные приготовления в Беларуси

27 сентября сообщество в Telegram «Беларускі Гаюн», мониторящее военную активность в Беларуси, сообщило о подготовке страны к масштабному приему военных эшелонов из России.

28 сентября минобороны Беларуси внезапно решило проверить боевую и мобилизационную готовность воинской части, обслуживающей аэродром в Мачулищах, куда ранее прибывали российские самолеты. Сообщается, что учения там будут продолжаться в течение месяца.

Павел Латушко 29 сентября сообщил в Twitter, что Александр Лукашенко согласился принять 120 тысяч российских солдат и готовит мобилизацию в Беларуси.

«Лукашенко согласился развернуть 120 тысяч военных в течение ноября-февраля. Беларусь обязуется дополнительно поставить 100 тыс. мобилизованных. Лукашенко готовится к полномасштабной войне», — написал Латушко.

Чем Украина будет отвечать на планы Лукашенко

Украинское руководство внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси, однако не драматизирует ситуацию – мол, на северном направлении у врага достаточных сил для наступления нет, а если появятся – получат жесткий отпор.

В частности, в Генштабе ВСУ не выявили признаков формирования наступательных группировок врага у северной границы, однако подтвердили, что РФ не оставляет попыток втянуть белорусский народ в открытую войну. Бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что на военных аэродромах Лунинец и Зябровка идет подготовка к их длительному использованию подразделениями РФ. Кроме того, на территории Беларуси продолжает дислоцироваться российский зенитно-ракетный дивизион С-400 и элементы ракетного дивизиона «Искандер».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси и РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорит, что Украина не может исключать никаких угроз со стороны Беларуси, поэтому в ответ продолжает учения «Північний буревій».

«Вооруженные силы, Национальная гвардия, пограничники отрабатывают вместе способы противодействия тем угрозам, которые там (в Беларуси – ред.) есть. Поэтому, безусловно, этого исключать не надо, мы знаем, насколько Лукашенко зависим сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что она чрезвычайно велика», — подчеркнула Маляр.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина следит за ситуацией:

«Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной».

По его мнению, Лукашенко не хочет вмешиваться в прямой конфликт.

«Поэтому риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что правитель Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрону (Владимиру Путину — ред.), что он как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть уже окончательный его финал», — объяснил Резников.

Министр обороны добавил, что вмешательство Беларуси «означало бы только третий ленд-лиз для Украины».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя угрозу вторжения со стороны Беларуси, заявил – если это произойдет, то РБ получит такой ответ, на который не рассчитывала.

«Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно», – заметил Данилов.

Возможно ли наступление на Киев

Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович не исключил, что оккупанты «возможно, что под Гомелем снова соберутся, попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев».

При этом советник ОПУ убежден, что возможное новое наступление на Киев потерпит крах — «если мы за месяц перемолили суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными».

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что 20 тысяч мобилизованных россиян в Беларуси не хватит для повторного наступления на Киев.

«20 тысяч – это две дивизии. Две полнокровных мотострелковых дивизии. Но, скажу так, что для наступательной группировки – это очень и очень мало. Задача дивизий – это 25 км вглубь. Это их максимальная задача. И направление дальнейшего наступления. Потому сказать, что эти две дивизии будут представлять угрозу — нет. Но, я думаю, что в декабре начнется массовая переброска войск…», — отметил эксперт.

Жданов считает, что Лукашенко будет избегать прямого участия в конфликте, но будет предоставлять России боеприпасы, снимать с хранения технику и обеспечивать всю инфраструктуру.

«Все будет, как в марте-апреле, пока войска РФ не сбежали из-под Киева, но белорусские военные участвовать в этом шабаше не будут», – добавил Жданов.

Журналист и политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что Путин собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям.

«Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идея-фикс, потому что только так можно вынудить Украину вступать в переговоры», – отметил Сазонов.

По его мнению, зимой, когда замерзнут болота и станут проходимыми для техники, следует ожидать «гостей».

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