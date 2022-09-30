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Пашинян намекнул, что Армения может выйти из ОДКБ

  • 30.09.2022, 23:54
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Пашинян намекнул, что Армения может выйти из ОДКБ
Никол Пашинян

Деятельность ОДКБ не устраивает Ереван.

В условиях эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации и установки «красных линий» в этом конфликте, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 30 сентября в эфире Общественного телевидения. В ином случае, отметил он, есть опасения, что ОДКБ может потерять Армению, передает Armenpress.

— Недавно, в результате контактов с рядом коллег по ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасение, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасение, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание, — сказал Пашинян.

По его словам, ранее при обсуждении в ОДКБ вопросов безопасности Армении и конфликта с Азербайджаном он получал четкие заверения, что граница Армении — красная линия для блока.

— Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара, мы, естественно, обратились в ОДКБ и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: в таком случае где проходит эта красная линия?

Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен, потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы — это сказать, что нет и самой ОДКБ.

— Потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации, — сказал премьер.

Он отметил, что точно так же не демаркирована граница между Россией и Азербайджаном или Беларусью. А вот между Арменией и Азербайджаном есть установленная госграница по соглашению 1991 года. Пашинян подчеркнул, что ОДКБ должна зафиксировать акт агрессии против Армении и представить дорожную карту по ликвидации последствий.

— Когда говорят, выйдет Армения из ОДКБ или нет, это неправильная постановка вопроса. Вопрос в том, уйдет ли ОДКБ из Армении или нет? Или такой вопрос: ОДКБ зафиксирует свою зону ответственности, свою красную линию в Армении или нет? — риторически спросил он.

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