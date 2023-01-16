«Аж трещали окна»: в оккупированном Севастополе раздались взрывы
- 16.01.2023, 8:08
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Местные паблики пишут об атаке на воинскую часть.
В оккупированном Севастополе ночью раздались взрыв. Местные источники заявляют, что их слышно в разных районах города.
Первые взрывы прогремели примерно в 23:40. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна.
Они призывали не паниковать и заверили, никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник, пишет 24tv.ua.
Местные паблики пишут об атаке на воинскую часть «Казачка» на улице Штормовой.