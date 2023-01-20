Вандалы разбили стекла в одной из крупнейших католических святынь Беларуси 9 20.01.2023, 14:13

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Речь идет о костеле 18-го века.

В ночь с 19 на 20 января неизвестными были разбиты стекла в окнах здания кафедрального костела Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве — одной из наиболее важных католических святынь в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минско-Могилевской архиепархии.

Были повреждены окна пресвитерия, также разбиты насквозь стекла часовни Богоматери Белыничской и Святого Антония Падуанского, в том числе повреждены окна помещений, где проходят встречи Легиона Марии и группы АА. Разбиты окна подвальных помещений под часовней Матери Божьей Белыничской.

Приход обратился с заявлением в РОВД Ленинского района города Могилева для расследования акта вандализма и привлечения к ответственности неизвестных злоумышленников, которые его совершили.

Отметим, что костел Святого Станислава в Могилеве возведен в XVIII веке.

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