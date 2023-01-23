Глава СНБО Украины назвал задачу Путина во время нового наступления 23.01.2023, 1:11

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Глава Кремля не отказался от плана по захвату Киева.

В течение 2023 года противник попытается прорвать фронт и окружить защитников Украины, а также не откажется от попытки взять украинскую столицу

Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, о чем он написал в авторской колонке за 22 января 2023 года на «Украинской правде».

«Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: Юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставок оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий», - отметил секретарь СНБО.

Такой российский план Данилов назвал «украинским Сталинградом».

Если же этого не получится одновременно на нескольких направлениях, то Владимир Путин, продолжает Данилов, грезит большим окружением украинских сил в одном конкретном регионе.

«В крайнем случае он (Путин, – ред.) желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта», – пояснил секретарь СНБО.

При этом Данилов отмечает, что Россия действительно готовится к наступлению в 2023 году.

«Первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мер», - утверждает Алексей Данилов.

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