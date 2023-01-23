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ISW рассказал, как изменилось отношение Путина к ЧВК «Вагнер»

  • 23.01.2023, 9:14
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ISW рассказал, как изменилось отношение Путина к ЧВК «Вагнер»

Звезда Пригожина начала закатываться.

Путин перестал полагаться на ЧВК «Вагнер» из-за безуспешных попыток захватить Бахмут и сфокусировался на реформировании регулярной армии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке.

«Звезда основателя ЧВК Евгения Пригожина начала закатываться после того, как он не выполнил обещаний захватить Бахмут собственными силами», — говорится в публикации.

Путин, предположительно, решил дать Пригожину и экс-главе Объединенной группировки войск ВС РФ в Украине Сергею Суровикину шансы показать, на что способны мобилизованные заключенные и кампания против украинской гражданской инфраструктуры, отмечают аналитики. Однако обе попытки потерпели неудачу: силы ЧВК «Вагнер» не захватили Бахмут, а еженедельные удары по украинской гражданской инфраструктуре и населению мало к чему привела, помимо истощения оставшихся в России запасов высокоточных ракет.

«Похоже, Путин решил не полагаться на Пригожина и его нерегулярные силы и вместо этого снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным», — пишет ISW. Ранее президент РФ передал командование Объединенной группировкой войск генералу Валерию Герасимову, а 17 января Минобороны РФ объявило о масштабных реформах по расширению российской армии.

По мнению экспертов Института изучения войны, такие реформы и назначения знаменуют собой «значительный поворот» в усилиях Кремля по реформированию регулярной армии и снижение внимания к использованию нерегулярных военизированных формирований на передовой.

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