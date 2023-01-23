Бойцы ВСУ потопили российский катер 1 23.01.2023, 10:13

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Появились данные о потерях оккупантов за сутки.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 121 480 российских оккупантов. Об этом 22 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 720 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

танки – 3150 (+5);

боевые бронированные машины – 6276 (+8);

артиллерийские системы – 2146 (+2);

РСЗО – 447 (+2);

средства ПВО – 220;

самолеты – 287;

вертолеты – 277;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2);

крылатые ракеты – 749;

корабли/катера – 18 (+1);

автомобильная техника и автоцистерны – 4936 (+4);

специальная техника – 193.

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