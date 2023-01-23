На Мозырском НПЗ опять случился пожар 1 23.01.2023, 11:26

1,730

Горела установка, построенная российским подрядчиком.

На новой установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ случился пожар.

На установке сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Как сообщается в сводке МЧС, сегодня в 3:32 поступило сообщение о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 установки. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, технологический процесс не был нарушены. Работники МЧС охлаждали технологические конструкции с целью их защиты.

Как писал сайт Charter97.org, 19 января на установке уже случился пожар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».