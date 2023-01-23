На Мозырском НПЗ опять случился пожар

На Мозырском НПЗ опять случился пожар1
- 23.01.2023, 11:26
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Горела установка, построенная российским подрядчиком.
На новой установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ случился пожар.
На установке сейчас проводятся пусконаладочные работы.
Как сообщается в сводке МЧС, сегодня в 3:32 поступило сообщение о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 установки. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, технологический процесс не был нарушены. Работники МЧС охлаждали технологические конструкции с целью их защиты.
Как писал сайт Charter97.org, 19 января на установке уже случился пожар.