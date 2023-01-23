закрыть
23 января 2023, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Мозырском НПЗ опять случился пожар

1
  • 23.01.2023, 11:26
  • 1,730
На Мозырском НПЗ опять случился пожар

Горела установка, построенная российским подрядчиком.

На новой установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ случился пожар.

На установке сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Как сообщается в сводке МЧС, сегодня в 3:32 поступило сообщение о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 установки. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, технологический процесс не был нарушены. Работники МЧС охлаждали технологические конструкции с целью их защиты.

Как писал сайт Charter97.org, 19 января на установке уже случился пожар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников