Правительство РФ представило Путину соглашение с Беларусью о центрах совместной подготовки военных 23.01.2023, 20:26

Подобные центры уже давно действуют в Беларуси.

Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Беларусью соглашения, предполагающего создание и функционирование учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Соответствующее постановление опубликовано 23 января.

В документе дается определение, что такое «учебно-боевой центр» - это воинское формирование, осуществляющее подготовку военнослужащих РФ и Беларуси на территории одной из сторон на базе воинской части ее национальных вооруженных сил.

Как отмечается, центры предназначены в том числе для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Беларуси.

В постановлении также прописаны основные задачи учебно-боевых центров:

совместные боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое) воинских контингентов сторон, выполнение учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки;

обмен опытом по вопросам применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники;

обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон.

Также отмечено, что принимающая сторона (то есть та, на территории которой будет расположен центр) на безвозмездной основе предоставляет учебно-боевому центру коммунальные услуги и топливо, обеспечивает личный состав питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, несмотря на то, что соглашение все еще не подписано, на территории России и Беларуси подобные центры начали действовать давно. Еще в августе 2021 года в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. В России же планировалось создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск.

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