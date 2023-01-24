Скандал в российской армии: артиллеристов отправляют в пехоту Александр Коваленко

24.01.2023, 13:17

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Александр Коваленко

У РФ острая нехватка боеприпасов.

Примерно так сейчас выглядит ситуация в российской армии, которая даже перерастает в скандалы.

Например, стало известно, что 640-й и 641-й дивизионы артиллеристов, обучавшиеся на гаубицах Д-30, отправили в стрелковый полк 1 АК.

А все почему?

А все потому, что у самих РОВ отмечается острая нехватка не только артиллерии, но и боеприпасов к ней. А тут еще какой-то мясной фарш в виде 1 АК нужно снабжать. Но сама история куда интереснее, если копнуть саму артиллерийскую составляющую в виде гаубицы калибра 122-мм Д-30.

Дело в том, что данные гаубицы являются самыми многочисленными на... нет, не вооружении, а хранении у российской армии. Официально известно о более 4 500 единиц данных гаубиц. То есть, грубо говоря, хоть возьми и укройся этими гаубицами с головой. Тогда в чем же проблема?

Если у россиян так много на хранении Д-30, которая и вправду стает в последнее время основной артиллерией РОВ, то почему они снимают эти оружия с хранения 943 ЦЗМР (Новоозерное)? Почему вывозили их с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле (Беларусь)?

Дело в том, что большая часть Д-30, находящихся на хранении в России, находились на этом хранении в условиях, которые очень сложно назвать удовлетворительными и по состоянию на сегодня они непригодны к применению. Часть требует ремонта, причем порою глубоко и продолжительного.

В настоящее время Россия собирает отовсюду откуда может боеспособные Д-30 для отправки в зону боевых действий, но даже это не помогает ей полностью компенсировать потери и штатно укомплектовать артиллерийские дивизионы.

Но в этой истории есть еще один очень интересный аспект.

Этим интересным аспектом является наличие боеприпасов к Д-30, которых сейчас пропорционально не хватает для ведения полноценного огня в формате 24/7. А не хватает потому как их пропорционально - нет. Это же логично.

Собственно, что мы имеем? Точнее, что имеют РОВ? А имеют они, проблему с обеспечением самой массовой артиллерией передовых подразделений, а так же с обеспечением этой артиллерии снарядами.

А потому, что удивительного в том, что артиллеристы становятся пехотой.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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