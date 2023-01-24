Хоккеисты минского «Динамо» нанесли очередной удар по режиму Лукашенко 3 24.01.2023, 23:16

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Динамовцы проиграли главному конкуренту в борьбе за попадание в зону плей-офф.

У минского «Динамо» очередное поражение в чемпионате КХЛ. На этот раз динамовцы уступили в Москве в овертайме «Спартаку», конкуренту в борьбе за попадание в зону плей-офф — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1). «Спартаковцы» назвали игру важнейшей.

26 января «Динамо» сыграет в Мытищах с «Куньлунем», которому разгромно (2:6) проиграло 11 января дома.

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