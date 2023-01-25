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Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию

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  • 25.01.2023, 20:43
  • 1,544
Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию

Матч пройдет в Афинах.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести проведение Суперкубка УЕФА 2023 года из российской Казани в греческие Афины. Об этом говорится в пресс-релизе от 25 января.

Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21.00 по центральноевропейскому времени (23.00 по Минску).

Суперкубок УЕФА открывает каждый европейский футбольный сезон. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

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