Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию

Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию3
- 25.01.2023, 20:43
- 1,544
Матч пройдет в Афинах.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести проведение Суперкубка УЕФА 2023 года из российской Казани в греческие Афины. Об этом говорится в пресс-релизе от 25 января.
Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21.00 по центральноевропейскому времени (23.00 по Минску).
Суперкубок УЕФА открывает каждый европейский футбольный сезон. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.