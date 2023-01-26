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Стало известно, когда немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину

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  • 26.01.2023, 14:14
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Стало известно, когда немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал дату

В Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже до конца марта.

Как сообщает Focus, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Отвечая на вопрос, вовремя ли было принято решение о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления РФ, которое ожидается весной, он назвал такой шаг «своевременным».

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

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