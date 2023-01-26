СМИ: Пригожин может быть тяжело контужен после удара ВСУ 11 26.01.2023, 15:53

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Евгений Пригожин

Обнародованы новые детали разгрома штаба «вагнеровцев» в Первомайске.

Ослабление позиций Евгения Пригожина связано не только с внутренними конфликтами за сферы влияния в кремлевской верхушке, но и может быть следствием результативной атаки ВСУ по штабу ЧВК «Вагнера» в Первомайске на Луганщине.

Предположительно, Пригожин сам получил тяжелую контузию в результате удара ВСУ. Это на какое-то время вывело Пригожина из игры и пошатнуло его позиции в российской военно-политической верхушке.

Новогодний ракетный удар ВСУ по штабу «вагнеровцев» в Первомайске на временно оккупированной территории Луганщины, вероятно, имел для «повара путина» Пригожина более тяжелые последствия, чем было заявлено сразу. Об этом сообщил 25 января в эфире телеканала «Прямой» военный аналитик, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что 31 декабря 2022 года Силами обороны был нанесен удар по штабу ЧВК «Вагнера» в оккупированном Первомайске Луганской области. На днях на подконтрольном Пригожину телеканале ФАН появилось видеоподтверждение с последствиями удара. Оказывается, кроме собственно гибели «правой руки» Пригожина, отвечавшего за медийное сопровождение, в результате удара получил тяжелые ранения и руководитель медицинской службы «вагнеровцев».

Первомайская больница и 200-е вагнера



Типичное окончание контракта в ЧВК https://t.co/j13MT7dBu1 pic.twitter.com/WzpJJqZXYd — східний (@samotniyskhid) January 1, 2023

«Более того, стало известно, что в момент нанесения удара сам «повар путина» находился в штабе. И сейчас проверяется информация о том, что он получил тяжелую контузию. Это – показательно. Интересно, что информацию о местоположении базы предоставили ВСУ местные силы сопротивления, а «слил» ее… сам Евгений Пригожин», – отмечает Снегирев.

Решив «покрасоваться» в интервью в Бахмуте, Пригожин заявил о том, что «в настоящее время приехал из города Первомайска из штаба». Местные силы сопротивления (а именно – ГИ «Правое дело») вычислили координаты и сообщили, что в городской больнице в Первомайске на территории так называемой «Луганской народной республики» расположено место постоянного базирования ЧВК «Вагнера».

Следует отметить, что незадолго до этого пригожинские каналы заявляли о вероятном покушении на шефа «вагнеровцев».

«Возможности нейтрализации Пригожина действительно обсуждались украинской и американской разведками. За последний месяц три базы ЧВК «Вагнера» были накрыты только на территории Луганской области – при чем «благодаря» самому Пригожину, который либо фотографировался на фоне казарм, либо раздавал откровенно глуповатые, но полезные для ВСУ интервью. Это дало возможность идентифицировать локации расположения»" – комментирует аналитик.

Эксперт также выразил надежду, что эта постоянная традиция найдет продолжение, и в ближайшее время украинцев ждет поступление позитивных новостей с временно оккупированных территорий Луганщины.

Напомним, в канун нового года украинские бойцы накрыли базу ЧВК «Вагнера» во временно оккупированном Первомайске Луганской области: координаты объекта подсказали местные силы сопротивления. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

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