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Представительство Франции при ОБСЕ осудило репрессии в Беларуси

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  • 26.01.2023, 23:18
Представительство Франции при ОБСЕ осудило репрессии в Беларуси
Фото: twitter.com/RP_France_OSCE

Париж выразил поддержку всем, кто стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси.

Постоянное представительство Франции при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступило с осуждением репрессий в Беларуси.

«В настоящее время более 1 440 белорусов незаконно задержаны, подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения в нечеловеческих условиях. Мы осуждаем эти жестокие репрессии и поддерживаем всех, кто стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси», — говорится в сообщении представительства в твиттер.

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