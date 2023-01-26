Представительство Франции при ОБСЕ осудило репрессии в Беларуси

Представительство Франции при ОБСЕ осудило репрессии в Беларуси1
- 26.01.2023, 23:18
Париж выразил поддержку всем, кто стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси.
Постоянное представительство Франции при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступило с осуждением репрессий в Беларуси.
«В настоящее время более 1 440 белорусов незаконно задержаны, подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения в нечеловеческих условиях. Мы осуждаем эти жестокие репрессии и поддерживаем всех, кто стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси», — говорится в сообщении представительства в твиттер.