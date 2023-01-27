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На границе с Литвой лукашисты пытались уничтожить литовскую камеру видеонаблюдения

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  • 27.01.2023, 9:20
  • 3,528
На границе с Литвой лукашисты пытались уничтожить литовскую камеру видеонаблюдения

После приезда литовских пограничников вандалы сбежали вместе со стремянками.

24 января вечером пограничники из литовского Капчеместиса зафиксировали, как к литовско-белорусской границе со стороны Беларуси подошли два человека с стремянками и пытались с какими-то целями уничтожить камеру видеонаблюдения, сообщает Delfi.

Люди, подошедшие к границе, прорезали несколько секций в заграждении. После этого они пытались ножницами для металла сбить видеокамеру и датчик инфракрасного излучения. Датчик им удалось немного сдвинуть, но до камеры ножницы не дотянулись.

Литовские пограничники отмечают, что такие ножницы носят с собой белорусские пограничники, которые патрулируют территорию, их также используют для разрезания заграждений, чтобы открыть проход для нелегалов.

После приезда литовских пограничников вандалы сбежали вместе со стремянками. «Пограничники заметили, что заграждения и система наблюдения у границы с Беларусью вызывает недовольство у людей, организующих доставку нелегальных мигрантов к литовской границе», — отмечает Delfi.

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