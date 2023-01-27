«Спичечный коробок из моей коллекции стоит три тысячи долларов» 2 27.01.2023, 13:20

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Белорус рассказал о прибыльном хобби.

Лет 30—40 назад коллекционирование было в тренде. Одни аккуратно складывали щипчиками в альбомы почтовые марки, другие собирали всевозможные значки, третьи — футбольные программки с составами команд. Не менее востребованным было и коллекционирование спичечных коробков. В том числе благодаря тому, что в Советском Союзе работало множество спичечных фабрик, пишет onliner.by.

От коробка с изображением хлеба до спичек-раскладушек

— Первый коробок у меня появился в начале 1970-х. Я тогда жил в Могилеве — на Машековке, — вспоминает Владимир, в коллекции которого более 3 тыс. коробков. — Неподалеку снесли дом, но остался сад, где постоянно бегала детвора. Лежит коробочек, подберешь и пойдешь дальше. Один, второй, третий — вот с этого и началось мое коллекционирование. Тот первый коробок у меня сохранился, он в хорошем состоянии. Произведен на нашей борисовской фабрике. Изображен хлеб. Это достаточно распространенный сюжет для «союзных» коробков. Единственное, что он пустой, а я все-таки всегда старался собирать коробки, наполненные спичками. Таких в моей коллекции, наверное, 93 процента от общего количества.

Если судить по коллекционерам, то для них главное, чтобы коробок был полностью идеальным, чтобы не было ни одного чирка по терке для зажигания. В таком случае он будет расцениваться как коллекционный коробок.

Поначалу Владимир собирал советские спички, и среди них тоже встречались любопытные экземпляры. Например, подарочные наборы, которые в том числе производили в Беларуси — на фабриках в Борисове и Пинске.

— На фабрику приезжала делегация, и им дарили по подарочному набору, в который входили, если не изменяет память, порядка 30 коробков. Один из таких оказался и у меня. Они ценны тем, что никогда не попадали в продажу, а выпускались ограниченным тиражом, — говорит коллекционер.

В 1990-х у Владимира стали появляться коробки буквально со всего мира. Это и американские спички-раскладушки с изображением брендов сигарет, которых насобиралось порядка 20 экземпляров, и коробки европейских стран. Как они попадали к коллекционеру? Большую часть спичек из-за рубежа привозили друзья, а сейчас с этим помогают знакомые дальнобойщики.

— Все знают о моем увлечении, постоянно привозят коробки со спичками в качестве презентов, — добавляет мужчина. — А когда сам работал в России, то катался по разным местам — то в Армению, то еще куда-нибудь. В Ереване просто шикарнейший блошиный рынок, где можно найти много всего интересного. Там, если не ошибаюсь, купил сигарные спички. До сих пор бываю на Измайловском рынке в Москве, где часто собираются коллекционеры, чтобы что-то купить или обменять. Ну а когда появился интернет, начал участвовать в аукционах. Иногда катаюсь за спичками в Минск.

Встречаются ли на наших аукционах любопытные артефакты? Как объясняет Владимир, за все время он увидел там всего лишь два коробка, которые представляют серьезную ценность.

— Найти такие спички в Беларуси можно, но это большая редкость, — считает собеседник. — Мне иногда кажется, что некоторые люди, которые выставляют коробки, вообще не знают, что такое филумения. На наших аукционах я увидел всего два ценных коробка. Они интересные, произведены в 1937 году, швейцарские. Минус в том, что они далеко не в лучшем состоянии. А ценник стоял просто не от мира сего, как будто это идеальные коробки. За коробок просили, наверное, несколько сотен долларов, и, если не ошибаюсь, их до сих пор не купили.

«Самый старый коробок из моей коллекции датирован 1896 годом»

Самый дорогой спичечный коробок был продан в США в 2015 году за 6 тыс. долларов. Он был создан в 1927 году для торжественного обеда с участием летчика Чарльза Линдберга, первого перелетевшего через Атлантический океан. А в прошлом году в Бийске на аукцион выставили коробок 1969 года ценой в 100 тыс. российских рублей. Это примерно 1,5 тыс. долларов. Наш собеседник никогда таких дорогих коробков не приобретал, но в его коллекции есть экземпляр, за который пришлось выложить круглую сумму.

— Есть один коробок, который мне бы очень хотелось заполучить, — говорит филуменист. — Он выпущен в Российской империи в 1870-х на фабрике братьев Лапшиных. Такой будет гвоздем коллекции — позавидует любой коллекционер! Почему? Во-первых, возраст. Во-вторых, он выпущен на одной из первых спичечных фабрик. По сути это обыкновенный коробок, но в те времена они были деревянными, делались вручную. Завод, выпускавший спички, отдавал коробки для склейки крестьянам, позволяя тем самым подзаработать.

Сейчас такой коробок, если он в идеальном состоянии, оценят в тысячи три долларов. Такие вещи, конечно же, присутствуют в музеях, но если они есть у какого-нибудь коллекционера, то перед ним можно шляпу снять.

Владимир признается, что все экспонаты из коллекции для него по-своему дороги, но главный артефакт — это коробок 1896 года, появившийся совсем недавно.

— Тесть, собирающий значки, часто ездит на разные выставки. Своим товарищам рассказал про мое увлечение. И вот ему продали коробок за 50 долларов по курсу. Плохого качества, я даже возил его в Москву, чтобы отреставрировать, но там отрезали, что восстановлению не подлежит. Узнать место производства проблематично.

Коллекционер говорит, что очень хотел бы, чтобы кто-то из внуков подхватил его увлечение. Сейчас это уже редкость — такое хобби.

— Хожу на блошиный рынок, вдруг кто-то что-то принесет. А раньше как было? Взял конверт, написал в какую-нибудь школу в Венгрию, ГДР, Чехословакию, тебе могли прислать 10—15 коробков. Единственное, было немножко неудобно перед иностранцами. Они-то присылали интересные вещи, а мы их ничем удивить не могли. У нас шутили: «ПДО г. Борисов». Что такое ПДО? «Попробуй добыть огонь». Что касается коллекции, хотелось бы, чтобы дело продолжили, а моя коллекция прожила еще один век.

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