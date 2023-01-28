Пропагандист Соловьев неожиданно признал превосходство ВСУ над армией РФ 5 28.01.2023, 11:25

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«Рупор Кремля» теряет хватку?

Армия России настолько «перспективна» и «уверена» в своих силах, что рассчитывает на усиление корейскими и иранскими отрядами. В непрофессионализме вооруженных сил РФ расписался пропагандист Владимир Соловьев. Рупор Кремля теряет хватку и начинает выдавать российскому обществу правду о ситуации на фронте и состоянии армии, пишет dialog.ua.

27 января сестра изолированного от цивилизации лидера КНДР Ким Чен Ына сделала заявление о поддержке России народом Северной Кореи.

По ее словам, «любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом» в Украине, а ее народ якобы будет в одном окопе с оккупантами.

Соловьев был так обрадован новости на фоне систематических разгромов отрядов захватчиков в Украине, что не мог сдержать ликования.

«Если народ Северной Кореи ставит на то, что западные танки будут гореть - так давайте поможем. Вы желаете воевать с США? Приезжайте! Пусть заезжают все, кто хочет поучаствовать в сокрушении Америки на поле боя. И не надо этого стесняться. Иранские и корейские отряды. Всех зовем. Всем рады», - написал он, подтвердив, что врал о «победах» армии РФ, рассказывая о многомесячных штурмах свалок на окраинах Бахмута.

Оккупанты не смогли выполнить поставленную Кремлем задачу и захватить Украину, несмотря на количественное превосходство.